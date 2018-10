La Lanterna Corse Rally Team decolla con Verardo e Rinaldis al Rally Città di Pistoia

Genova. Bilancio più che positivo per la Lanterna Corse Rally Team, che torna dal Rally Città di Pistoia con un importantissimo secondo posto conquistato da Alberto Verardo e Cristina Rinaldis in una difficile ed affollata classe N3, a bordo di una Renault Clio.

La coppia genovese, che per la prima volta partecipava alla gara toscana, ha condotto una gara tutta all’attacco ma senza alcuna sbavatura, ottenendo un risultato molto importante ai fini del Trofeo Corri Con Clio, serie che ha portato Verardo in questo 2018 a misurarsi su prove speciali totalmente sconosciute.

La Lanterna Corse Rally Team, archiviato dunque un ottimo Rally Città di Pistoia, si sposterà di pochi chilometri per il prossimo impegno, il 12° Rally Golfo Dei Poeti, in programma a La Spezia per sabato 13 e domenica 14 ottobre.

Cinque saranno le vetture al via, capitanate dalla Renault Clio Super 1.6 di Gianluca Caserza ed Erika Badinelli. Per il pilota genovese si tratta dell’esordio sulla potente vettura francese, testata per qualche chilometro nei giorni scorsi: “Il test è andato molto bene, ma tengo i piedi ben saldi per terra e non mi aspetto alcun risultato da questa gara. L’obiettivo è quello di fare dei chilometri per conoscere la vettura e di raggiungere il traguardo senza intoppi. La concorrenza sarà agguerrita e ci sarà sicuramente da divertirsi” ha dichiarato Caserza poco dopo la prima presa di contatto con la Clio.

Maurizio Pessina ed Ettore Di Tullio saranno invece al via a bordo di una Subaru Impreza in classe N4, mentre Paolo Saredi e Giuliano Baixin, su Honda Integra, partiranno in classe A7.

Mario Tabacco, affiancato da Alessandro Cervi, darà l’assalto alla classe N3 con una Renault Clio, mentre Francesco Bigotti ed Edoardo Crocco saranno della partita a bordo di una Peugeot 106 A5.