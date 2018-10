La Genova Calcio vince (3-2) a Rapallo

Rapallo. La Genova Calcio vince (3-2) l’anticipo della settima giornata del campionato di Eccellenza, giocato al “Macera”, con il Rapallo.

I ragazzi di Balboni, in attesa delle gare che, allerta meteo permettendo, si giocheranno domani, aggancia, a quota undici, il folto gruppo di squadre (Pietra Ligure, Finale, Imperia e Vado) sedute sul terzo gradino della classifica, mentre il Rapallo, alla quinta sconfitta in campionato, è penultimo in compagnia del Valdivara.

Le reti vincenti della Genova Calcio portano le firme di Ilardo, De Martini e dell’esordiente Petracca Lepera, mentre per i tigullini ad andare in goal ci pensano Carbone e Rossi.

Rapallo:Molinelli, Verini, Garbarino (Chiappe),Michi, Sbarra, Garrasi, Maffei (Marchesi), Carbone, Rossi, Lunghi, Marrale (Cupini)

Genova Calcio: Dondero, Rittore, Giambarresi (Riggio), Buono, Tangredi, Dotto, Lazzari, Massara, Traverso, Ilardo (Petracca Lepera), De Martini