Genova. Inizia con una sconfitta l’esperienza in Serie A2 del CDM futsal Genova, sconfitto per 5-2 dal Mantova nella prima giornata della stagione 2018/2019.

Il team genovese è la prima squadra ligure a militare nel secondo campionato nazionale del calcio a cinque: il debutto è avvenuto in casa, al Paladiamante di Bolzaneto.

Gara inizialmente equilibrata, con Mantova in vantaggio al 6′ (Kytola), rimontata dal CDM all’11’ con Pizetta e nuovamente avanti con Arrepiù al 17′. Lo show del mantovano è da lì in poi determinante: gli ospiti allungano il vantaggio al 33′, capitan Ortisi prova ad accorciare al 36′, ma ancora Mantova chiude il match con il terzo gol di Arrepiù al 37′ e la rete di Ziberi in chiusura, al 39′.

“Partita sotto tono, a livello proprio di tutto il collettivo: non abbiamo giocato da CDM Futsal Genova – è il commento della società sulla sua pagina Facebook, per voce di mister Lombardo – Il grado di intensità è determinante in questa categoria e se una squadra lo abbassa, allora diventa normale. Il CDM Futsal Genova non può permettersi questo e, infatti, lo abbiamo pagato a caro prezzo, adeguandoci al ritmo del Mantova Calcio a Cinque, senza riuscire a fare noi la partita”.

Debutto stagionale anche per l’Athletic calcio a cinque, che milita nel campionato di Serie B a sole quattro anni dalla sua fondazione: a Chiavari il team di casa ha pareggiato 5-5 contro la Pro Patria.

Clicca qui per consultare risultati e classifica della Serie B.