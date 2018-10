Genova. A Padova è andata in scena la sfida tra Petrarca Padova e CDM futsal Genova: i biancoblù genovesi hanno ceduto per 3-1 ai padroni di casa. Ora il CDM è all’ottavo posto della classifica della Serie A2.

CDM in campo con Pozzo, A. Lombardo, Foti, Ortisi, Luise, Piccarreta, Luan Costa, Pizetta, Core, Leandrinho, Sacco, Mazzariol; Padova ha risposto con Bresolin, Cividini, Eduardo Costa, Del Pizzo, Alba Delgado, Arteiro, Urio, Mazzon, Vitale, Rinaldo, Timm, Virruso.

Decisiva la doppietta di Eduardo Costa: nel CDM è andato a segno il solo Andrea Lombardo. Insufficiente una sola rete, purtroppo, contro un team che ha esperienza neiu livelli nazionali del calcio a cinque.

Ecco le parole di Andrea Lombardo, vice capitano del team e autore dell’unica rete genovese a Padova, riportate sulla pagina Facebook della società: “La nostra è stata una grande prestazione, abbiamo giocato bene, rischiato poco e siamo riusciti a tenere un buon ritmo per tutto il match, senza mai calare fisicamente. Con qualche episodio a nostro favore, il risultato poteva essere diverso. Siamo tornati a Genova, infatti, col rammarico di non aver fatto punti, ma con la consapevolezza dei nostri mezzi e la conferma di essere un gruppo importante ed unito che sta lavorando nella direzione giusta”.

Prossima gara fissata per sabato 3 novembre: a Genova si disputerà il match tra CDM futsal Genova e Carrè Chiuppano.

In Serie B l’Athletic Calcio a 5 ha pareggiato per 2-2 contro Torresavio e occupa ora il settimo posto in Serie B.