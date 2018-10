Genova. Buona la prima. L’Iren Genova Quinto, al nuovo debutto stagionale in Serie A1 da neopromossa, batte 7 a 6 la Pallanuoto Trieste alle Piscine di Albaro davanti ad un pubblico numeroso e colorato.

Ottimo l’avvio dei padroni di casa che arrivano all’intervallo lungo sul 6-2, poi negli ultimi due tempi c’è il ritorno degli ospiti che tuttavia non riescono a ristabilire la parità: i biancorossi conquistano i primi 3 punti stagionali.

di 75 Galleria fotografica Iren Genova Quinto Vs Pallanuoto Trieste Serie A1









“Lasciamo stare la prestazione – dice il tecnico Gabriele Luccianti -. È stata la gara che mi aspettavo, all’inizio del campionato si è sempre un po’ arrugginiti dal lavoro fatto nel periodo di preparazione, ma questo vale per tutti. Di positivo oggi vedo i tre punti e la voglia che hanno messo i ragazzi per prenderseli. Per il resto, ci sarà da guardare attentamente la partita al video per analizzare gli errori che abbiamo fatto e non commetterli più. Gli stranieri? Ottimo il loro esordio, sappiamo quanto sia difficile inserire questi ragazzi nel nostro campionato ma loro si sono dati parecchio daffare e oggi sembrava giocassero con noi da anni”.

Il tabellino:

Iren Genova Quinto – Pallanuoto Trieste 7-6

(Parziali: 2-0, 4-2, 0-1, 1-3)

Iren Genova Quinto: Pellegrini, Paunovic 2, Vavic 1, Mugnaini 1, Brambilla 1, Lindhout 2, Gavazzi, Bielik, Boero, Bittarello, M. Gitto, Amelio, Pellerano. All. Luccianti.

Pallanuoto Trieste: Oliva, Podgornik, Petronio 2, Ferreccio, Giorgi, Panerai 1, Gogov 2, Turkovic, Vico, Mezzarobba 1, Spadoni, Rocchi, Persegatti. All. Bettini.

Arbitri: Navarra e Ricciotti.

Note. Usciti per limite di falli M. Gitto nel terzo tempo e Vico nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Quinto 3 su 7, Trieste 2 su 7.