Innovazione, Rapallo ha la prima stazione GreenHub della rete ferroviaria nazionale

Genova. Rapallo è la prima stazione GreenHub della rete ferroviaria nazionale. Un nuovo concept che unisce sostenibilità ambientale, efficientamento energetico, tecnologia innovativa e nuovi servizi per le persone.

Il progetto, realizzato da FS Italiane, in collaborazione con Sirti e Verde21, prevede la sperimentazione, in stazione, dell’installazione multi sorgente Dynamo. L’innovativa struttura offre alle persone nuovi servizi di ricarica per devices, utilizzando energia prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili. Greenhub punta a rendere le stazioni del futuro un unico spazio green caratterizzato dall’uso di materiali riciclati e riciclabili.

Il Sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco ha visitato oggi GreenHub accompagnato da Franco Stivali, Innovazione e Sistemi Informativi di FS Italiane, Roberto Loiola, Amministratore delegato di Sirti e Amerigo Della Pina, CEO di Verde21.

Dynamo (realizzata in legno, alluminio e acciaio) fonde i prodotti tecnologici di otto startup italiane. Verde21, la new company che ha ideato l’impianto innovativo, accumula ed eroga l’energia rinnovabile raccolta da pannelli fotovoltaici tradizionali e dagli speciali pannelli fotovoltaici trasparenti prodotti dalla neoimpresa Glass To Power. Per l’accumulo di ulteriore energia elettrica, adottando la stessa tecnologia in diverse declinazioni, la zona è lastricata con pannelli fotovoltaici calpestabili realizzati dalla startup Platio. L’aria è monitorata e purificata in tempo reale con la tecnologia delle startup Sense Square e U-Earth. I viaggiatori hanno a disposizione panchine con prese integrate per la ricarica di tablet e smartphone realizzate dalla startup Verde21 e dalla startup Steora. Inoltre la neoimpresa Trampoline ha installato un access point con la predisposizione per la connettività Wi-Fi. Infine la startup Blimp raccoglie informazioni e dati sull’utilizzo del prototipo.

“Siamo orgogliosi che Rapallo sia stata scelta come città capofila per l’installazione della prima GreenHub italiana” – ha dichiarato il Sindaco Carlo Bagnasco. “Ringraziamo Ferrovie dello Stato e Sirti per aver portato in città esempi di come poter vivere meglio negli ambienti pubblici e non solo. GreenHub si inserisce perfettamente nella visione ecosostenibile della mia amministrazione che ha attuato diverse politiche volte a ridurre i consumi e l’inquinamento. Le scelte adottate mirano infatti allo sviluppo di una città smart, moderna e tecnologicamente avanzata. Il rinnovo dell’intero impianto di illuminazione pubblica, con l’utilizzo di tecnologia led e sistemi di gestione remota, contribuisce a limitare l’inquinamento luminoso e la spesa pubblica per l’energia elettrica”.

“Il progetto GreenHub – ha detto Franco Stivali, Innovazione e Sistemi Informativi di FS Italiane – è una conferma della capacità del Gruppo FS Italiane di produrre innovazione e, al contempo, dell’importantissimo ruolo che le stazioni ferroviarie possono svolgere nello sviluppo sostenibile dei nodi urbani. Il progetto ha alimentato attività di co-design tra le aziende partecipanti, facendo nascere, nell’ambito dei 3 mesi di lavoro, un concept tecnologico completamente nuovo. La collaborazione con Sirti e Verde21 ha portato non solo alla validazione teorica del concept, ma anche a una prima realizzazione pienamente funzionante e ad oggi disponibile al pubblico presso la stazione di Rapallo”.

“Il progetto Green Hub è nato grazie al programma Open Italy di Elis che ha permesso una sinergia importante tra FS Italiane, Sirti e la startup Verde 21” – ha commentato Roberto Loiola, AD di Sirti. – “Abbiamo contribuito mettendo a fattor comune il nostro know how, le competenze di system integrator, l’attenzione alla progettualità e al design innovativo, in coerenza con il nostro primario obiettivo di essere innovatori e player di riferimento per progetti complessi ad alto contenuto tecnologico. La stazione GreenHub di Rapallo rappresenta un esempio tangibile della nostra volontà di fare innovazione in modo sostenibile con impatti positivi per l’ambiente, l’economia e per il sociale”.

“Siamo orgogliosi di poter collaborare con corporate come FS Italiane e Sirti” – ha detto Amerigo Della Pina Founder e Ceo di Verde21. “Dynamo è una macchina caratterizzata dal design tipicamente italiano che produce e accumula energia da fonti rinnovabili e che, proprio grazie al percorso di open innovation, si è evoluta in una perfetta piattaforma multifunzione a impatto zero, utile a migliorare la user experience delle persone”.

Questo metodo integrato consente di sviluppare un nuovo concept tecnologico, generando sinergie tra grandi e piccole società. L’innovativo progetto tecnologico GreenHub, a cui sta lavorando il Gruppo FS Italiane, attraverso le società Rete Ferroviaria Italiana e Italferr, in collaborazione con Sirti, nell’ambito di Open Italy 2018 del Consorzio Elis, è un programma che ha l’obiettivo di coniugare le esigenze di innovazione delle grandi aziende con la necessità di crescita delle startup innovative come Verde21.