Genova. Vittoria in trasferta pesante quella conquistata dal CDM futsal Genova in Coppa Italia: freschi di promozione in Serie A2, i genovesi hanno superato il Città di Asti nella seconda giornata dei gironi del primo turno della competizione.

La coppa era cominciata male, con una sconfitta casalinga per 3-4 maturata contro L84 Volpiano: al Paladiamante il coraggio del team di casa non era bastato.

Il 3 ottobre ad Asti la gara è stata molto diversa: i padroni di casa sono stati dominatori nei primi minuti, con il CDM capace di crescere con il passare del tempo. La prima frazione, però, si chiude a reti inviolate. Il risultato si sblocca con un rigore di Ortisi, che in apertura di seconda frazione sbanca la gara.

In pochi minuti, infatti, Pizetta raccoglie una doppietta che diventa decisiva e poco possono le reti nel minuto finale di Itria e Mendes, che portano il risultato sul 2-3. Il girone rimane aperto a molte possibilità e pernil CDM futsal Genova è soprattutto l’occasione per incamerare preziosi minuti di esperienza a un livello al quale nessuna squadra ligure aveva mai giocato.

Il CDM è sceso in campo in questa sfida con le magliette “Genova nel cuore”, per ricordare la tragedia del crollo del ponte Morandi del 14 agosto; rinnovato il logo, presentato in apertura di stagione, per un debutto in una categoria a un solo passo dalla massima serie. La presentazione del team – dalla prima squadra alle categorie giovanini – si è svolta nel pomeriggio di giovedì 4 ottobre.