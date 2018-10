Genova. E’ cominciato puntuale alle nove il primo sopralluogo dei periti nominati dal gip Angela Nutini nell’ambito dell’incidente probatorio per il crollo di ponte Morandi. Giampaolo Rosati (Milano), Massimo Losa (Pisa) e Bernhard Elsener (Zurigo) sono arrivati nella zona del deposito Amiu dove sono repertate le macerie già rimosse dai vigili del fuoco.

In contraddittorio con i consulenti tecnici nominati dagli indagati e accompagnati questa mattina dagli uomini della guardia di finanza e della polizia scientifica i periti avranno 60 giorni di tempo per le operazioni di sopralluogo, repertazione e catalogazione dei resti dei monconi del ponte Morandi, Al termine di questo periodo, i tecnici discuteranno le conclusioni della perizia in una apposita udienza fissata al 17 e al 18 dicembre.

di 9 Galleria fotografica incidente probatorio hangar macerie morandi









“Ora vedremo cosa vogliono fare i tecnici del gip – spiega Luigi Gambarotta, perito di Antonio Brencich – ma l’obiettivo è quello di fare una fotografia dei luoghi e dei ‘pezzi’ prima che intervenga la demolizione”. Sul posto anche diversi periti di Spea che però, come tutti, non hanno rilasciato dichiarazioni: “Siamo tenuti al massimo riserbo come indicato dal giudice” hanno detto ai microfoni delle tv.

Nel frattempo sale a 21 il numero degli indagati (oltre alle società Autostrade per l’Italia e Spea Engineering): la Procura ha notificato un avviso di garanzia a un altro dirigente del dicastero delle Infrastrutture, inserito nella Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie. La sua posizione sarebbe finita nel mirino della Procura dopo l’interrogatorio di Bruno Santoro, manager dello stesso ministero già raggiunto da un avviso di garanzia e sentito sabato scorso dal pm Massimo Terrile. Santoro (difeso dagli avvocati Giorgio Beni, Maurizio Mascia e Gennaro Velle) ha ribadito come la sua divisione non avesse competenze specifiche nelle valutazioni di sicurezza, che invece sono più chiaramente in capo al dipartimento “Analisi investimenti”.

La nuova iscrizione nel registro degli indagati si è resa necessaria proprio in vista del primo sopralluogo di questa mattina, in modo che il nuovo dirigente indagato possa partecipare con un proprio perito all’incidente probatorio.