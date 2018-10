“In massa alla Massa!”, domenica il flash-mob per salvare la piscina di Nervi

Genova. Appuntamento domani, domenica 21 ottobre, alle 16 alla piscina “Massa”, tutta la cittadinanza di Nervi è tutti i “figli” della storica piscina all’aperto, sono chiamati all’azione per un flash mob a difesa dell’impianto che, per il Comune di Genova deve invece essere smantellato.

La posizione di Tursi è stata ribadita non più tardi di ieri dal consigliere delegato allo Sport Stefano Anzalone. Il problema non è ristrutturare la piscina del porticciolo, ma renderla adeguata alle normative vigenti: impossibile.

Ma non per tutti il destino è già segnato. Dopo la petizione on line che ha raccolto migliaia di firme, lanciando l’appello al sindaco Marco Bucci, ora scatta la manifestazione “dal vivo”.

In questi ultimi decenni i progetti di riqualificazione sono stati tanti, ma si sono sempre scontrati con il problema principale, mancanza di fondi e volontà politica. “Una situazione al limite del paradossale –si legge nel testo della petizione on line – Dopo tanto tempo di inattività di una delle più prestigiose piscine d’Italia si era riusciti ad avere dei fondi, destinati secondo il volere della cittadinanza a ripristinare la piscina ormai dismessa. Ma cambiata la giunta i soldi destinati al ripristino di un bene pubblico saranno impegnati per la sua demolizione”.