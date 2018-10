In bilico il nome di Gemme, Pd: “Dopo il decreto del nulla, il commissario fantasma”

Genova. “Martedì scorso, in consiglio comunale, ci siamo detti disponibili ad attendere a oltranza notizie sul testo del Decreto che non arrivava; dopo 44 giorni il Governo ha poi partorito un documento per Genova, con pessimi risultati. Ora siamo alle solite, dopo l’estenuante attesta del Decreto del nulla, è il turno del Commissario fantasma, annunciato ma non scelto”. Lo dichiarano in una nota Alberto Pandolfo, segretario Pd Genova e Cristina Lodi, capogruppo Pd Comune di Genova.

“Il balletto sul nome del Commissario per la ricostruzione – aggiungono – brucia sulla pelle ferita della città. Uno spettacolo indecoroso, fatto di litigi, veti incrociati, calcoli elettorali nella maggioranza di Governo, tiene in ostaggio una delle scelte cardine per il futuro di Genova. Anche sul commissario è importante fare bene e fare presto”.

Il riferimento è al fatto che, dopo essere in circolo da venerdì, il nome del manager genovese Claudio Andrea Gemme sia ora in bilico. Chi non è d’accordo su quella figura ne sottolinea il possibile conflitto di interesse: Gemme è manager in Fincantieri, la società che dovrebbe costruire insieme ad altre il nuovo ponte (ma ha già detto che si dimetterà) e la sua famiglia possiede una casa in via Porro, in uno degli edifici sfollati.