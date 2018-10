Imprese zona rossa, Toninelli: “Indennizzo di 1300 euro a metro quadro”. Soldi anche per trasferire attività

Genova. “Alle imprese con sede operativa nella cosiddetta zona rossa sara’ riconosciuta un’indennita’ di 1.300 euro a metro quadro per le aree coperte e 325 euro a metro quadro per le aree scoperte”

Questo l’annuncio del ministro alla infrastrutture fatto in senato, durante il quetion time, in risposta alla interrogazione di Sandro Biagiotti, coordinatore regionale di Forza Italia per la Liguria.

Secondo il ministro, verrà anche previsto un ulteriore indennizzo per ristorare le imprese dalla perdita delle attrezzature, dei materiali aziendali e per rifondere le spese sostenute per il recupero delle apparecchiature e “per il trasferimento in un’altra area della citta’ metropolitana di Genova”.