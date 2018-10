Imprese, ordini, associazioni di categoria inviano un documento al governo: il decreto Genova non va bene

Genova. Su iniziativa della Camera di commercio di Genova si sono riuniti ieri, nella sede di via Garibaldi, i rappresentanti del mondo economico genovese nella sua interezza: associazioni di categoria imprenditoriali, sindacati confederali dei lavoratori e ordini professionali. Tutti i presenti hanno espresso un giudizio fortemente critico sul Decreto Genova emanato nei giorni scorsi dal governo e in via di discussione in parlamento.

A parere degli intervenuti, molti importanti aspetti che erano stati rappresentati non sono stati presi in considerazione dal testo definitivo varato dal Consiglio dei Ministri, creando grande incertezza sulla ricostruzione del ponte e sul futuro dell’economia genovese.

I presenti hanno quindi deciso di redigere collegialmente, nei prossimi giorni, un documento ultimativo che evidenzi le necessità vitali per l’economia cittadina e di trasmetterlo in tempi rapidi al governo attraverso il prefetto.

Erano presenti:

Alleanza Cooperative Genova

ANCE Genova

Assagenti Genova

CGIL Genova

CGIL Liguria

CISL Genova

CISL Liguria

CNA Genova

Coldiretti Genova

Collegio dei periti industriali Genova

Collegio geometri Genova

Confartigianato Genova

Confcommercio Genova

Confesercenti Genova

Confindustria Genova

Confitarma

CULMV P. Batini

Dottori Commercialisti Genova

FITA CNA

Ordine architetti Genova

Ordine avvocati Genova

Ordine Consulenti del lavoro

Ordine Ingeneri Genova

Spediporto Genova

Trasportounito Genova

Uil Liguria