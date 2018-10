Ilva, sciopero sospeso e niente corteo dopo la convocazione al Mise

Genova. Sciopero sospeso e niente corteo all’Ilva di Cornigliano: lo ha deciso l’assemblea dei lavoratori dopo la lettera arrivata ai sindacati alle 22 di ieri sera che convoca per il 7 novembre al Mise il tavolo chiesto dalla Fiom.

“Restano tutti i giudizi negativi sul non rispetto dell’accordo di programma e su un taglio del personale che mette a rischio la sicurezza dei lavoratori – commenta in una nota il segretario genovese Bruno Manganaro – nelle prossime ore scriveremo agli istituti competenti per denunciare e chiedere l’intervento che garantisca di non trovarci a breve di fronte a nuove tragedie sul lavoro”.

Se la protesta è al momento sospesa la Fiom precisa che “la battaglia non è conclusa finche’ tutto non sarà chiarito e garantito il lavoro e la sua qualità nel rispetto dell’accordo di programma che tutti dicono essere in vita ma che tanti soffocano ogni giorno”.