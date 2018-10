Il vento picchia duro in via Digione, il tetto di un palazzo parzialmente scoperchiato

Genova. Dopo una notte di superlavoro, anche questa mattina, da poco dopo le 8, numerose squadre dei vigili del fuoco stanno intervenendo in tutta la città, per criticità legate al forte vento e alle abbondanti precipitazioni.

In particolare vi sono numerosi alberi pericolanti, allagamenti e parti pericolanti in genere.

In via Digione, a San Teodoro, un tetto è stato in parte scoperchiato dal forte vento.