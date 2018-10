Il primo effetto del decreto Genova? Sugli sfollati: “Autostrade ha chiuso i rubinetti, niente seconda tranche di aiuti”

Genova. Uno dei primi risultati del decreto Genova? Che gli sfollati di ponte Morandi possono dire addio, per ora, alla seconda tranche di aiuti a fondo perduto da parte di Autostrade.

La società concessionaria, che ha già versato complessivamente oltre un paio di milioni di euro sui conti correnti di chi è stato fatto evacuare dalla propria abitazione (circa 10 mila euro a testa) e di alcune imprese della zona arancione, aveva avviato un dialogo con le istituzioni locali e i cittadini sfollati per aumentare i contributi a fondo perduto ma, dopo aver letto nero su bianco – nel decreto Genova – che non sarà Aspi (né alcun altro soggetto che tragga guadagno da pedaggi) a ricostruire il ponte, tutto si è bloccato.

“E’ stata una trattativa in discesa – spiega Luca Fava, uno dei più attivi cittadini del comitato di via Porro e via Campasso – prima ci hanno detto che la seconda tranche di contributi sarebbe stata valutata caso per caso, a seconda delle reali necessità, poi che quei soldi sarebbe stati considerati un acconto sul Pris, vale a dire sulla partita degli indennizzi, adesso chiusura totale”. Anche l’assessore al Bilancio Pietro Piciocchi, che ieri insieme al sindaco Bucci ha incontrato i comitati, allarga le braccia. “D’altronde se il governo vuole revocare loro la concessione è ovvio che si chiudano i rubinetti”.

Il comitato di sfollati, in tal senso, è preoccupato anche per il futuro. Chi pagherà per le case che hanno perso? Fino a oggi si pensava che sarebbe Autostrade ma il rischio di ricorsi e di scontri potrebbe far saltare tutto.

Oggi intanto i cittadini di via Porro e via Campasso avranno un’importante riunione operativa sul tema del rientro temporaneo nelle abitazioni abbandonate. L’incontro sarà con i vigili del fuoco e i tecnici del Comune e verterà su un piano per il rientro. “Ci hanno chiesto – continua Fava – di stilare le nostre necessità per quanto riguarda il recupero degli oggetti personali, in modo da poter programmare al meglio. Appena i sensori montati sul viadotto diranno che si può andare, saremo accompagnati, il sindaco si è detto ottimista e vogliamo credergli”. Uno degli obbiettivi degli sfollati è avere più tempo e spazio possibile per recuperare le proprie cose. “Un letto o una cucina magari no, ma tutto quello che sta dentro gli armadi, tutti i ricordi, un computer, la bicicletta di un bambino, sì”.