Il Park Tennis fa subito sul serio: espugnata Prato con un secco 5 a 1

Genova. Inizia con il piede giusto il cammino del Park Tennis Club Genova nel campionato nazionale di Serie A1 2018.

I ragazzi di capitan Sanna espugnano la roccaforte del Tennis Club Prato, una delle grandi pretendenti al titolo. Privo del suo numero 1 Sonego, Prato non è riuscito ad opporre resistenza ad un Park letteralmente straripante, trascinato dallo zoccolo duro del team campione d’Italia 2016.

Il punteggio parla chiaro: 5-1, con un solo match perso, da Prevosto contro Iannacone, sul filo di lana. Lo spezzino Giannessi ha battuto agilmente Stefanini 61 62, gli ha fatto eco Mager contro Trevisan (63 61), seguiti a ruota dal fuoriclasse gialloblù Pablo Andujar (ex 30 al mondo e reduce dal successo nel ricco torneo di Firenze), che ha regolato in due set (63 76) Kuzmanov.

Detto della sconfitta del sanremese Prevosto (75 36 64), a mettere la quinta ci hanno pensato i doppi. L’oliato tandem Giannessi-Mager ha avuto la meglio su Stefanini-Iannacone con un perentorio 60 62 mentre Alessandro Ceppellini e Andujar hanno battuto Kuzmanov-Trevisan 63 26 10/4.

A Paolo Givri, presidente del Park al seguito della squadra in Toscana, il compito di commentare questa importante vittoria: “Fondamentale iniziare così bene il torneo, contro la più temibile delle nostre rivali del girone. La squadra è più affiatata che mai, i ragazzi sono in salute e questo ci fa davvero ben sperare. Non potevo chiedere di meglio al capitano Sanna, che non ha sbagliato una scelta”.

I tabellini del girone 4:

Tennis Club Prato – Park Tennis Club Genova 1-5

Alessandro Giannessi (G) b. Matteo Trevisan (P) 61 62

Gianluca Mager (G) b. Jacopo Stefanini (P) 63 61

Pablo Andujar (G) b. Dimitar Kuzmanov (P) 63 76(5)

Federico Iannaccone (P) b. Luca Prevosto (G) 76 36 64

Gianluca Mager/Alessandro Giannessi (G) b. Jacopo Stefanini/Federico Jannaccone (P) 60 62

Pablo Andujar/Alessandro Ceppellini (G) b. Dimitar Kuzmanov/Matteo Trevisan (P) 62 36 10-4

G.A. Elena Bongi; arbitri: Riccardo Salmeri, Alessandra Zanchetta, Sebastiano Calandra

Selva Alta Vigevano – Circolo Tennis e Vela Messina 4-2

Alessandro Bega (V) b. Gianluca Naso (M) 62 64

Roberto Marcora (V) b. Antonio Famà (M) 60 61

Marco Trungelliti (M) b. Filippo Baldi (V) 16 63 64

Fausto Tabacco (M) b. Simone Camposeo (V) 61 63

Alessandro Bega/Filippo Baldi (V) b. Gianluca Naso/Fausto Tabacco (M) 76(5) 62

Roberto Marcora/Alessandro Bardone (V) b. Marco Trungelliti/Giorgio Tabacco (M) 63 64

G.A. Cristina Brandazza; arbitri: Francesca Balzaretti, Nicholas Facchinetti, Marco Pessina

Classifica:

3 (1) Park Tennis Genova

3 (1) Selva Alta Vigevano

0 (1) Circolo Tennis e Vela Messina

0 (1) Tennis Club Prato