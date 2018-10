Genova. Onde che fanno paura quelle che, da questo pomeriggio, sulla costa di tutta la Liguria. A ingrossare il mare è stato il vento di Libeccio che, in serata, dovrebbe portare ad avere onde oceaniche, come le definisce la Protezione civile.

Le mareggiate, che stanno interessando tutte le coste della regione, prevedono onde che potranno raggiungere anche i 6-7 metri di altezza media, con picchi anche di 8 e più metri. Ad accompagnare la mareggiata anche un fortissimo vento che ha provocato numerosi danni su tutta la fascia costernerà del capoluogo ligure.

di 18 Galleria fotografica Mareggiata e tempesta in Corso Italia









In giornata si sono verificati danni e allagamenti su molte parti del litorale, tra cui Rapallo, Chiavari, Boccadasse, Sturla, Arenzano e Cogoleto. In tutta la città si registrano decine di interventi per mettere in sicurezza alberi, cornicioni e terrazzi. Particolarmente colpita Corso Italia, il cui vento ha rovesciato diversi bidoni, rotto rami, e divelto tende.