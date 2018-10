Grimaldi, presto una decina di nuove navi. “Consumi ridotti e meno inquinamento”

Genova. Entro un anno, il gruppo Grimaldi potrebbe essere pronto a ordinare una decina di nuove navi, almeno 4 dedicate ai passeggeri e 5 o 6 alle merci, per un investimento complessivo di almeno un miliardo di euro.

Lo ha annunciato Manuel Grimaldi, amministratore delegato della multinazionale marittima partenopea, in occasione della 22esima edizione della Euromed Convention, in corso ad Atene. “Abbiamo iniziato a studiare i progetti di due nuovi modelli di navi, uno per unità cargo multipurpose (quindi in grado di trasportare camion, container e project cargo) e uno per traghetti passeggeri. I nostri ingegneri sono al lavoro insieme ad alcuni dei migliori studi di progettazione navale del mondo”.

Ancora presto per rivelare le caratteristiche delle nuove navi, ma Grimaldi assicura che “saranno un upgrade rispetto alle serie precedenti, più grandi, più capaci e, soprattutto, più rispettose dell’ambiente. L’obbiettivo è migliorare l’efficienza energetica almeno del 30-40% rispetto agli attuali standard”.

D’altra parte, secondo l’armatore napoletano, la sostenibilità ambientale è una priorità non solo dal punto di vista della responsabilità sociale d’impresa, ma anche da quello economico: “Oggi il costo del carburante, per il nostro gruppo, è superiore di quasi 3 volte a quello del personale, e ricordo che abbiamo oltre 15.000 dipendenti. E’ evidente che ridurre i consumi avrebbe un impatto positivo anche sui conti”.

Secondo Grimaldi la definizione dei nuovi progetti dovrebbe richiedere circa un anno, “dopo di ché saremo pronti per scegliere i cantieri a cui ordinare queste navi. Per le unità cargo, è impossibile che vengano costruite in Europa, mentre per i traghetti passeggeri qualche possibilità esiste, forse del 30-40%”. Difficile al momento quantificare in modo preciso il nuovo investimento, “ma per realizzare una decina di navi di questo tipo, servirà almeno un miliardo di euro”.