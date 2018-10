Gli sfollati di ponte Morandi scrivono al ministero dei Trasporti: “Cambiare l’articolo 1 del decreto”

Genova. Assicurare un piano di indennizzi per tutte le case che dovranno essere demolite nell’ambito della realizzazione del nuovo ponte stradale sul Polcevera, garantendo la “copertura finanziaria”. E’ quanto chiede il Comitato Sfollati Ponte Morandi in una lettera inviata a Montecitorio e al Ministero dei Trasporti, in cui si evidenziano “le perplessità e le aspettative deluse riscontrate in questa versione del decreto”.

In dettaglio gli sfollati ritengono fondamentale cambiare l’articolo 1 del decreto, inserendo anche il piano indennizzi e la copertura finanziaria, “magari acquisendola dal concessionario del tratto autostradale”.

“Queste voci dovranno essere correttamente ripartite – si legge nella lettera – per tutti gli sfollati della zona rossa”. Inoltre si chiede di prevedere che lo Stato anticipi gli indennizzi, qualora il concessionario non faccia fronte alle spese per l’acquisizione dell’area sotto il ponte Morandi.