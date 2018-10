Giorno di Colombo, ospite presidente senato Casellati. Premiati Fincantieri, ammiraglio Pettorino e Anna Fontana

Genova. Venerdì 12 ottobre Genova rinnoverà il ricordo di Cristoforo Colombo dedicandogli la tradizionale cerimonia Colombiana che si svolgerà nella sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale a partire dalle ore 17.30, sarà condotta da Federica Ruggero ed arricchita da un’esposizione di volumi appartenenti al Fondo Colombiano della Biblioteca Berio. Anche quest’anno il sindaco Marco Bucci conferirà i titoli di “Ambasciatrice e Ambasciatore di Genova nel Mondo”. Prologo alla manifestazione, alle ore 16, sarà la deposizione di corone e i saluti delle autorità davanti alla casa di Colombo, in vico dritto Ponticello.

Il momento culminante della cerimonia sarà, come sempre, la consegna dei premi Colombiani alla presenza – quest’anno – del Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, del vice presidente della Camera dei Deputati Fabio Raspelli che interverrà in rappresentanza della Camera dei Deputati, e del vice ministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi che interverrà in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Premio Internazionale delle Comunicazioni “Cristoforo Colombo”, attribuito “a chi abbia maggiormente contribuito con una scoperta, ricerca, opera o iniziativa, sia dal punto di vista tecnico-scientifico che da quello sociale ed umano, al progresso delle comunicazioni, intese come mezzo di sviluppo economico e civile e di avvicinamento e collaborazione tra i popoli” sarà consegnato a Fincantieri. La Medaglia d’Oro Colombiana, riservata a “chi di qualunque nazionalità, si sia distinto per ardimento, fervore di studi e di esperienze, audacia di realizzazione in prove di alto significato umano o in efficaci contributi alle conquiste scientifiche ed alla loro divulgazione”, sarà conferita a Giovanni Pettorino. Il Premio Internazionale dello Sport assegnato “all’atleta, allo sportivo o all’ente, associazione o persona che comunque abbia meglio contribuito nell’anno a valorizzare lo sport, considerato non solo nei suoi aspetti fisici ed agonistici, ma anche in quelli spirituali ed educativi”, sarà ricevuto dalla campionessa Arianna Fontana.

Seguirà la Cerimonia dell’Olio, durante la quale quest’anno sarà il Comune di Zoagli, in rappresentanza di tutti i comuni liguri, a offrire il suo olio per fare ardere la lampada votiva che arde presso le ceneri di Cristoforo Colombo nel faro di Santo Domingo.

Come tradizione la cerimonia Colombiana si concluderà con il saluto ai liguri nel mondo da parte del sindaco Marco Bucci. In seguito il sindaco conferirà i titoli di “Ambasciatrice e Ambasciatore di Genova nel Mondo”

Le manifestazioni colombiane sono arricchite da un calendario di attività che si svolgeranno sino alla domenica successiva:

venerdì 12 ottobre:

– all’Archivio di Stato di Genova, complesso monumentale di S. Ignazio (Via S. Chiara 28r), “Colombo – Colòn”: apertura straordinaria della Sala Colombiana, installazione interattiva multimediale sui documenti colombiani e sulla Genova del ‘400. Visite guidate: ore 10 in lingua inglese, 10.45, 11.30 in lingua francese, 12.15 e 13 alla mostra ad ingresso libero “Schiavi a Genova e in Liguria (secoli X-XIX)” alle ore 10 e 12). Info: 010.53756, as-ge.comunicazione@beniculturali.it, FB: Archivio di Stato di Genova.

– al Museo di Sant’Agostino (Piazza Sarzano 35r), in occasione dell’anniversario della scoperta dell’America un laboratorio per viaggiare con Cristoforo Colombo, spiegando le vele dell’immaginazione, per dare un nuovo look alle sue mitiche Caravelle. Alle ore 16.30 Laboratorio per bambini dai 5 ai 10 anni, i partecipanti creeranno curiose caravelle per ripercorrere il mitico viaggio di Cristoforo Colombo. A cura di Coop Zoe e Coop Culture Durata: 1 ora circa. Prenotazione obbligatoria gratuita. Costo laboratorio: 5 euro. Info e prenotazioni: Museo Sant’Agostino, piazza Sarzano 35r, 010.2511263 e msa@coopculture.it.

– al Castello D’Albertis Museo delle Culture del Mondo (Corso Dogali 18), dalle ore 10 alle 20, Progetto di AJ Goldman e Lucia Palmero, curato da Maria Rebecca Ballestra “Uncovering America” rappresenta un’occasione di ascoltare a Genova il messaggio dei Nativi Americani in merito alla loro lettura della scoperta dell’America e sul movimento che vuole trasformare il Columbus Day nell’Indigenous People Day. In quest’ottica, il progetto mette a confronto e in dialogo il lavoro di una artista italiana, Lucia Palmero, con quello di un nativo americano, AJ Goldman. “Eggs of Phoenix”, Alle ore 10 incontro con gli studenti, proiezione di tre video-interviste a nativi americani del Nuovo Messico e intervento di AJ Goldman. Dibattito con gli studenti. Alle ore 17 nella Sala Colombiana inaugurazione mostra fotografica dell’artista AJ Goldman mentre alle 17.45 nella Sala Colombiana e nel Salotto Turco si svolgerà unaperformance degli artisti AJ Goldman e Lucia Palmero. Seguiranno le proiezioni dei video “Proud to be” e di tre interviste a Nativi Americani del Nuovo Messico con intervento di AJ Goldman e un dibattito pubblico. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero.

– Alla Galleria UnimediaModern (Piazza Invrea 5b). Alle ore 20 “Hidden Identities”, performance di AJ Goldman e Lucia Palmero. Performance sull’opera di Georges Maciunas “U.S.A surpassed all the genocide records!” (1966) ideata da Jean Dupuy. Info: Castello D’Albertis Museo delle Culture del Mondo tel. 010.2723820, biglietteriadalbertis@comune.genova.it; Galleria UnimediaModern tel. 010.758785, unimediamodern@libero.it.

– al Mu.MA – Museo Navale di Pegli (Piazza Bonavino 7, Pegli)), Apertura straordinaria del museo fino alle 18. Laboratorio didattico “Ammiraglio… pronti a salpare!”: L’Ammiraglio Colombo sta per partire, la ciurma deve essere pronta: tutti a bordo, ognuno al suo posto. Per bambini 5-11 anni, costo: 4 euro a partecipante. Info: didattica@solidarietaelavoro.it, tel. 348.3578720.

sabato 13 ottobre:

– al Mu.MA – Galata Museo del Mare, (Calata de Mari 1, Darsena), dalle ore 16 alle 17.30 attività per le famiglie “Viveri e ciurma per l’Ammiraglio Colombo”. Il grande navigatore deve organizzare la nave per la partenza, si cerca un abile equipaggio per preparare la caravella Nina: coraggiose famiglie pronte a lavorare con sacrificio e tanta allegria! Costo: 3 euro a partecipante (nuclei familiari). Info: didattica@solidarietaelavoro.it, tel. 348.3578720.

domenica 14 ottobre:

– al Mu.MA – Museoteatro della Commenda, (Piazza della Commenda), dalle ore 11 attività per famiglie con bambini “Commenda prima e dopo Colombo”: come cambia la vita all’interno dell’hospitale nell’epoca moderna. Verrà realizzato un proprio orto da portare via con sé. Costo: 4 euro a partecipante, prenotazione obbligatoria. Info: didattica@solidarietaelavoro.it, tel. 348.3578720.