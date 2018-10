Galassia matrimonio, a Sestri Levante torna la fiera dedicata a location, catering, foto-video e tanto altro

Torna a Sestri Levante la 3° Edizione della fiera dedicata alle coppie per eccellenza : Sestri Sposi

Sestri Levante. Sabato 27 e Domenica 28 ottobre, presso l’Ex Convento dell’Annunziata in Baia del Silenzio, torna l’evento di Sestri Levante dedicato alle coppie che si preparano ad organizzare il giorno del loro “sì”.

Questa fiera, unica nel suo genere, coinvolge i maggiori operatori della filiera del matrimonio (atelier, location, fotografi, addobbi, agenzie di viaggi, wedding planner e molto altro) promuovendo le diverse realtà del territorio e rappresentando un’opportunità di incontro tra i diversi operatori e le coppie di futuri sposi.

Grazie a un’ampia proposta di articoli e servizi, è il luogo adatto in cui cercare idee nuove e originali per le proprie nozze. Non solo: i visitatori potranno ricevere dagli espositori consulenze e consigli unici. L’evento si terrà in una delle location più amate della Liguria “La Baia del Silenzio”, un posto magico, ideale per celebrare il proprio matrimonio.

Numerosi saranno i settori merceologici: location per ricevimenti, wedding planner, addobbi, abiti da sposa, torta nuziale, bomboniere, hair stylist, fotografi, balloon art. E ancora make up artist, viaggi di nozze, spettacoli pirotecnici, musica, catering e composizioni floreali.

Tra gli eventi in programma: sfilata di abiti da sposa a cura di “Le spose di Katia” di Sestri Levante (domenica 28 ottobre alle ore 16.00); esibizioni musicali Sabato alle ore 17.30 e domenica alle ore 11.30 appuntamento con due rappresentanti del portale viaggi “Cartorange” che ci descriveranno alcune “mete da sogno” per il viaggio di nozze (Consigliata la prenotazione).

Durante le due giornate, sarà presente un’Area Bimbi, con animazione e truccabimbi a cura di Tagesmutter-Arcobaleno.

La manifestazione è organizzata con la collaborazione di Mediaterraneo Servizi e con il Patrocinio del Comune di Sestri Levante.