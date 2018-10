Frane, alberi caduti e black out nella notte di allerta di Genova, ma il livello del Bisagno ora è sceso

Decine di interventi nella notte, soprattutto per piccole frane, smottamenti e alberi caduti, specialmente nell’area della Val Bisagno (Struppa, Bavari, ma anche San Carlo di Cese, a ponente), hanno tenuto impegnati i vigili del fuoco. Un tetto è stato scoperchiato dal vento tra Mignanego e la Vittoria, in alta Valpolcevera. Piogge insistenti, ma anche forti raffiche di vento, hanno provocato alcuni problemi che, non si esclude, possano proseguire anche oggi.

L’allerta meteo di livello arancione per Genova e dintorni è in vigore da ieri sera alle 20. Durerà fino alle 15 di oggi per tornare gialla fino a mezzanotte, ma alle 12 è previsto un nuovo punto della situazione nella sede della protezione civile regionale e solo allora sapremo che cosa ci attende per lunedì. Perché se oggi potrebbe verificarsi un parziale miglioramento, l’inizio della settimana potrebbe far scattare una nuova allerta. Anche perché nel frattempo il terreno e i bacini dei torrenti sono andati verso la saturazione.

Ha fatto preoccupare, ieri in serata, in torrente Bisagno. Dopo le 17 e poi intorno alle 19, nella zona de La Presa, il livello idrometrico registrato dalle stazioni di Arpal ha sfiorato la linea rossa che indica il livello di guardia. Poco dopo il Bisagno è arrivato al livello giallo nel tratto più a sud, verso Molassana e Marassi. Adesso la situazione è di nuovo nella normalità. Non sembrano dare problemi gli altri torrenti principali.

A Chiavari, dal pomeriggio è tenuto sotto monitoraggio il torrente Entella e altri rivi minori.

Problemi in diversi quartieri genovesi a causa di temporanei blackout, sia nelle strade sia nelle abitazioni private, così per esempio in zona Quezzi e a San Benigno.

Per via dell’allerta arancione, come sempre, ad Arenzano la via Aurelia è stata chiusa al traffico all’altezza della galleria del Pizzo.

Calcio. Genoa-Udinese a Marassi si gioca alle 15, quindi non rientra nel periodo dell’allerta. Tuttavia resta la suspance per quelle che potranno essere le condizioni del campo dopo le piogge ininterrotte delle ultime ore.