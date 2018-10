Franca Martelli è il nuovo direttore sanitario dell’ospedale San Martino

Genova. L’ospedale policlinico San Martino informa che è stato approvato il provvedimento per il conferimento dell’incarico di nuovo direttore sanitario a Franca Martelli.

Martelli, livornese classe 1957, ha svolto fino a oggi l’intera carriera sanitaria in Toscana. Assume il nuovo incarico dopo essere stata direttore dell’unità operativa complessa programmazione sanitaria aziendale e in ultimo direttore dell’unità operativa complessa di direzione medica di presidio ospedaliero dell’unità sanitaria locale Toscana Nord Ovest.

Specialista in Igiene e medicina preventiva, Martelli ha anche una specializzazione in endocrinologia e una in radioterapia oncologica. Nell’ambito del suo percorso formativo, ha conseguito alcuni master relativi al management tra, cui uno in economia delle aziende sanitarie.

Nel rispetto dei tempi previsti dal contratto, Martelli assumerà l’incarico a partire dal prossimo primo novembre.