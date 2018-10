Fontanabuona, il Pd in Regione chiede un tavolo per lo sviluppo dell’area di Quartaie

Genova. “Un tavolo regionale con sindacati e Confindustria del Tigullio per discutere su come utilizzare al meglio un’area strategica per lo sviluppo della Fontanabuona come quella di Quartaie, nel Comune di Cicagna”. A chiederlo, con una lettera inviata all’assessore allo Sviluppo economico ligure è il consigliere regionale del Pd e vicepresidente della Commissione Ambiente Luca Garibaldi.

“Il 26 settembre scorso la Giunta regionale ha dato il via libera alla proposta di valorizzazione dell’area industriale, come era stato chiesto un anno fa dalle Commissioni regionali I e IV e come da tempo chiede il Partito Democratico – spiega l’esponente del Pd – E visto che sono stati anche introdotti nuovi strumenti per la gestione dell’area (come modalità flessibili per la vendita o la messa a disposizione di aree per le imprese) così come avevamo chiesto in Commissione, adesso è arrivato il momento di mettere in campo tutte le iniziative necessarie a stimolare atti e proposte che garantiscano un utilizzo adeguato dell’area di Quartaie.

Sempre le due commissioni regionali, l’anno scorso, avevano raccomandato alla Giunta di confrontarsi, sotto una regia istituzionale, con le organizzazioni datoriali e di categorie del territorio. E’ quindi il momento più giusto, a nostro avviso, per avviare un tavolo con tutti i soggetti interessati per valorizzare al meglio l’area industriale di Quartaie”.