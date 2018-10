Flick, piccolo grande amico a quattro zampe cerca una famiglia

Genova. Torniamo a Rapallo per la nostra rubrica quotidiana #portamiacasa, attraverso la quale proviamo a promuovere l’adozione di amici a quattro zampe senza una famiglia.

Flick è un maschietto dolce e affettuoso, color miele e ha circa 10 mesi. Anche lui come altri nostri ospiti arriva dalla Calabria in cerca di fortuna. Non arriva ai 10 chili di peso ,con un paio di orecchie che muove in continuazione facendolo sembrare un personaggio dei cartoni animati.

per info :

Lega Amici degli Animali Rapallo – Onlus – 0185/263048 – 3476019612 – 3396346365 –