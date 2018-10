Fiumara, arrestato pusher cinquantenne nei pressi dello spazio giochi. L’operazione delle polizia

Genova. Gli agenti del Commissariato di Cornigliano hanno arrestato un genovese di 50 anni per il reato di spaccio di sostanza stupefacente.

Durante un controllo del territorio, hanno notato il 50enne aggirarsi, con fare sospetto, nei pressi dei giochi per bambini della Fiumara. L’uomo, alla vista dei poliziotti, ha cercato di disfarsi di 9 involucri di hashish per un peso complessivo di circa 8 gr. Gli operatori, dopo aver raccolto le dosi, hanno immediatamente bloccato il pusher.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito agli agenti di rinvenire ulteriori 18 confezioni della medesima sostanza, per un peso complessivo di circa 50 gr, un bilancino di precisione e 4 martellini rompi vetro appartenenti alla ditta AMT e alle Ferrovie dello Stato.

Il 50enne, pluripregiudicato per i reati di estorsione, tentata rapina ed evasione, sarà processato per direttissima nella mattinata odierna.