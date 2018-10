Ferrovie, domani confermato il 90% dei treni regionali. Oltre 300 tecnici in più in servizio

Genova. Per la giornata di domani, confermato il 90 per cento dei treni regionali e a media e lunga percorrenza. Per il servizio ferroviario previste ancora alcune limitazioni e cancellazioni a causa del perdurarsi delle avverse condizioni meteo.

“Il Gruppo FS Italiane, con le società operative Rete Ferroviaria Italiana, Trenitalia e Busitalia – si legge nel comunicato stampa – ha messo in campo tutte le azioni necessarie per limitare i disagi delle persone e garantire, dall’inizio dell’emergenza, la mobilità ferroviaria.

Oltre ai ferrovieri in servizio, in Liguria “sono stati oltre 300 i colleghi in più che da ieri hanno lavorato costantemente per riprogrammare la circolazione dei treni, per fornire tutta la necessaria assistenza ai passeggeri e per riparare i numerosi guasti che hanno interessato le linee ferroviarie della regione”.