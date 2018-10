Fallimento Qui! Group, parte la procedura di licenziamento per 200 lavoratori

Genova. La settimana, per i lavoratori di Qui!Group si apre, come annunciato, con l’avvio della procedura di licenziamento. Questo permetterà, se non altro, ai dipendenti dell’azienda al centro della bufera per insolvenza, di iniziare l’iter per ricevere gli ammortizzatori sociali. I lavoratori – 180 in totale, 160 a Genova i primi che “salteranno” – sono senza stipendio da quest’estate.

La vicenda del fallimento di Qui! Group, che gestisce mense e buoni pasto, approderà giovedì al Mise. Il ministero ha fissato una riunione con azienda e sindacati, per evitare che la crisi si propaghi a tutte le società partecipate dal gruppo di Gregorio Fogliani.

Mercoledì si terrà invece l’udienza del tribunale di Genova con cui si deciderà se accettare la richiesta di fallimento arrivata da parte di alcuni creditori per Qui! Service, una delle partecipate.