Europei di Jole e Gozzo: Liguria protagonista

Genova. Liguria in evidenza a Corgeno di Vergiate in occasione degli Europei Jole e Gozzo con la partecipazione all’interno della rappresentativa federale coordinata e preparata dal tecnico responsabile Roberto Moscatelli coadiuvato da Susanna Nicolini.

Jole a 4 femminile in gara sui 1500 metri prima in due batterie e poi nelle finali B e A. Nella prima batteria l’Italia si qualifica assieme a Mount’Bay, Bideford e Penryn. Nella seconda batteria l’Italia avanza assieme ad Aberporth, Salcombe Estuary Rowing Club e Rowhedge. In finale trionfa FICSF 1 con Ilaria Bavazzano (Urania), Benedetta Bellio (Murcarolo), Alice Lombardo (Aurora Blevio), Elisa Caramaschi (Corgeno), timoniere Eva Ossola (Arolo), davanti a FICSF 2 di Debora Battagin (Arolo), Daniela Selva (Aurora Blevio), Clarissa Longoni (Aurora Blevio), Carlotta Foroni (Porto Ceresio), timoniere Laura Meneghini (Germignaga). Bronzo Mount’s Bay a firma di Maxine Millichip, Joanna Culley, Sandra Cassidy e Lyn Wills (tim. George Copper).

Nelle altre sfide doppio confronto prima sui 2000 e poi su 1000 metri. Il miglior equipaggio nel Jole a 4 di punta è quello di Dario Botta (Osteno), Michele Spinelli (Osteno), Stefano Scolari (Corgeno), Jody Felli (Sport Club Renese), con al timone Riccardo Fossa (Urania). Argento per FICSF 2 di Leonardo Gilardoni (Aurora Blevio), Dylan Raineri (Osteno), Jacopo Donghi (Pallanza), Gabriele Campi (Porto Ceresio) con al timone Lorenzo Mesiti (Corgeno). Bronzo per il misto Malta-Corgeno di Joseph Grima, Eman Pisani, Giovanni Mammarella e Sasha Casola (tim. Giada Marcon)

Nel Gozzo maschile l’affermazione di FICSF 1 con Gabriele Solari (LNI Chiavari e Lavagna), Dario Nicolini (Club Sportivo Urania), Eros Pizzotti (Aurora Blevio) e Marco Cozzi (Porto Ceresio) con al timone Alessandro Canovaro (Vogatori Riomarinesi). Piazza d’onore per FICSF 2 di Lorenzo Morganti (Vogatori Riomarinesi), Riccardo Savio (Aurora Blevio), Matteo Dianin (Caldè), Alberto Malavasi (Pallanza) con al timone Riccardo Fossa (Urania). Terzi Steve Ratcliff, James Poulson, David Bates e Harry Poulson (tim. Kris Jane) con i colori di South West Cornwall Rowing.

Nel Gozzo femminile, oro per FICSF 1 di Camilla Musetti (US Carate Urio), Monica Grassi (Plinio Torno), Elena De Pieri (Aurora Blevio), Giulia Mussida (Arolo), con al timone Silvia Ciura (Corgeno) su FICSF 2 di Barbara Barocci (Porto Ceresio), Diana Sconfietti (Sport Club Renese), Matilde Brunati (Cerro), Greta Banfi (Germignaga), con al timone. Alessandro Canovaro (Vogatori Riomarinesi). Terze Claire Radbone, Clare Lanyon, Leonie Carroll e Kris Jane (tim. David Bates) con i colori di South West Cornwall Rowing.

Nella categoria Junior prevale FICSF 1 di Christian Parodi (Dario Schenone Foce), Luca Meli (Pallanza), Arianna Moscatelli (Urania), Chiara Marcon (Corgeno), timoniere Ginevra Antoniazzi (Caldè) su FICSF 2 di Leonardo Zanini (Dario Schenone Foce), Noemi Stanzani (Osteno), Greta Schwartz (Sport Club Renese), Christian Barone (Vogatori Riomarinesi), timoniere Eva Ossola (Arolo). Bronzo per i gallesi Ellie English, Rhys Davies, Liam Jones e Dani Jones (tim. Sami Hutchings).