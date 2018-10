Genova. Prima uscita stagionale per il Basket Pegli di coach Costa nella Serie C Silver. Al palasport di Santa Margherita Ligure capitan Grillo e compagni sono usciti sconfitti 63 a 52.

Nei primi due quarti la buona intensità messa in campo dai pegliesi, non abbinata sempre ad un buon controllo, porta all’intervallo la squadra ospite ad avere uno svantaggio di 8 punti, svantaggio non proibitivo. Ma l’inizio del terzo periodo non è dei migliori: dopo un buon canestro la squadra prende un parziale per qualche leggerezza di troppo prendendo un parziale 10 punti in pochissimi minuti. Dopo questo momento di confusione e nervosismo la squadra ritrova un po’ di lucidità e con energia prova a recuperare lo svantaggio riuscendo a limitare il passivo ad un valore inferiore alla doppia cifra.

Weekend amaro per le giovanili del Basket Pegli. Nella giornata di domenica sono scese in campo le formazioni Under 16 Eccellenza maschile e la Under 18 femminile, entrambe uscite sconfitte.

L’Under 16 ha disputato la seconda giornata del campionato Eccellenza ed ha fatto visita ai coetanei del College Basket di Borgomanero. Gli arancioblù resistono due quarti (30-23 all’intervallo) prima di sciogliersi contro la maggiore fisicità e preparazione tecnica dei piemontesi. 73-41 il finale. Coach Conte a fine gara: “Non sono contento della prova offerta, non abbiamo affrontato la gara con la giusta intensità ed applicazione, abbiamo messo in campo poco energia e corsa; se poi hai di fronte un roster fisicamente importante come quello di College diventa tutto più difficile. Fortunatamente mercoledì siamo di nuovo in campo e possiamo rifarci subito di questa brutta prova”.

L’Under 18 femminile, invece, ha fatto il suo esordio in campionato contro la corazzata Amatori Savona. Gara non facile, iniziata con un break delle ospiti che si sono portate subito sulla doppia cifra di vantaggio; le sherkerine di coach Torchia, però, non hanno dato vita facili alle viaggianti e con cuore ed intensità si sono rimesse in carreggiata, raggiungendo anche il meno 1 prima dell’intervallo. Alla lunga poi le savonesi hanno ripreso il largo e chiuso il match sul 65-74. “Nel finale abbiamo dimostrato di avere cuore ed energia da spendere ma il risultato finale ci vede comunque sconfitte ma cariche a mille per la prestazione e soddisfatte per aver dato tutto. Un bella iniezione di fiducia dopo le buone prestazioni nelle amichevoli disputate contro la Serie B di Lavagna e a Chiavari per il campionato Under 18 ma soprattutto per quello Under 16” dichiara coach Ezio Torchia.

Prossimi impegni. Mentre per le formazioni maschili il tempo del riscatto è dietro l’angolo, le ragazze dovranno rispettare il turno di riposo imposto dal calendario.

Under 18 Eccellenza: lunedì 8 ottobre ore 18 Basket Pegli vs Pallacanestro Varese – Lago Figoi

Under 16 Eccellenza: mercoledì 10 ottobre ore 18 Basket Pegli vs Derthona Basket – PalaSharkers

Di seguito i tabellini.

Serie C Silver

Tigullio: Prezioso 5, Radchenko 3, Ferri 10, Vexina A 2, Ouandie 18, Zolesi 6, Vexina F. 2, Caversazio 12, Garau ne, Bianco 2. All. Annigoni, Macchiavello

Pegli: Penna 5, Zaio A. 8, Brichetto M. 15, Corba 2, Nsesih 6, Ferro, Mozzone A. 11, Bochicchio, Zaio M. 4, Grillo 2

Under 16 Eccellenza

College: Zanetta 9, Tinivella 4, Cristina 17, Okeke 5, Mauri 13, Mandelli 2, Motiolo Oliva, Ferrari 5, Guffanti Fiori, Ghigo 15. All. Di Cerbo

Pegli: Augliera 4, Miragliotta, Ventura 8, Pescarolo 4, Crocco 3, Facco, Devoto 5, Bruzzone 2, Notari 5, Bertagna, Vagnati 4, De Natale 5. All. Conte