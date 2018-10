Era sparito da 9 giorni, ritrovato nei boschi di San Desiderio dipendente Amiu di 59 anni

Genova. Si pensava potesse essere finito chissà dove nel mondo, invece Vittorio Grieco, dipendente Amiu di 59 anni, era disperso in un bosco nella zona di San Desiderio, sulle alture di Genova.

L’uomo, di cui non si avevano notizie dal 25 settembre, è stato trovato ieri sera dai vigili del fuoco in via Nasche, nel levante cittadino. Urlava nel bosco e chiedeva aiuto. Aveva una gamba rotta, hanno raccontato i pompieri. Ad allertarli un abitante della zona che sentiva gridare.

Grieco è apparso – per forza di cosa – fortemente debilitato, è stato stabilizzato e portato dai sanitari del

118 all’ospedale Galliera. Secondo gli investigatori, l’uomo potrebbe avere deciso di nascondersi da qualcuno, trovando riparo nel bosco, e camminando lungo un sentiero potrebbe essersi rotto la gamba. Nelle prossime ore gli agenti della squadra mobile lo interrogheranno per ricostruire quanto accaduto.

Ieri il procuratore capo di Genova Francesco Cozzi aveva detto di non escludere alcuna pista, neppure quella dell’omicidio, perché insieme all’indagine per la scomparsa era in piedi anche quella per circonvenzione di incapace a carico di cinque persone tra amici e conoscenti di Grieco. L’uomo avrebbe prestato forti somme di denaro a persone che si sono approfittate di lui, più volte, tanto che era stato nominato un amministratore di sostegno nonostante non avesse problemi di salute e non fosse incapace di intendere e volere. Gli inquirenti hanno scoperto anche che Grieco aveva venduto agli aguzzini un appartamento a Sturla a poco prezzo.