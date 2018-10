Emergenza Valpolcevera, infopoint di appoggio e consulenza di Potere al Popolo. Assemblea di presentazione

Genova. Un point informativo e di appoggio, che possa aiutare i cittadini a muoversi nei meandri di questa emergenza. Questa l’idea di Potere al Popolo che sarà presentata alla cittadinanza giovedì 4 ottobre alle ore 17:30, presso il Teatro della SOC San Bartolemeo di Certosa

“Fino a quel maledetto 14 Agosto i molti problemi della Valpolcevera si chiamavano TAV, Gronda, Diga del Diamante, sversamenti devastanti di idrocarburi, sfruttamento selvaggio del territorio, grave depauperamento del tessuto sociale, cimitero di una passata industrializzazione che ha devastato l’ambiente e impoverito gli abitanti. Da oggi, oltre a tutte queste pesantissime servitù, la gente di Polcevera si ritrova annichilita e inerme di fronte al lutto di quarantatré morti, della perdita della casa e delle radici di una vita per trecento famiglie, dell’annientamento di un tessuto produttivo e commerciale già falcidiato dalla crisi, da una viabilità spezzata e completamente insufficiente, intasata e pericolosa per tutti@.

Un luogo di appoggio in favore delle persone coinvolte e danneggiate dal crollo, mettendo a disposizione delle stesse uno spazio protetto ove potersi incontrare.

“Offriremo supporto con parte di persone in grado di indirizzare i bisogni espressi verso le azioni più opportune – si legge nel comunicato stampa di presentazione – Il tutto in un’ottica di correttezza e trasparenza, vigilando affinché i cittadini non vengano illusi con promesse poi non mantenute”. Saranno presenti i consiglieri del V Municipio Valpolcevera, Davide Ghiglione e Sara Gallo.