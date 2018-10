Elettronica di caratura mondiale, esperimenti urbanistici e follie sciamaniche per la tre giorni di Electropark

Genova. Musica elettronica con artisti di calibro internazionale, ma anche musica classica contemporanea, world music, sperimentazioni artistiche e progetti collettivi di rilancio urbanistico per la settima edizione di Electropark. Il festival, organizzato dall’associazione culturale Forevergreen.fm, è sostenuto dalla compagnia di San Paolo, dal Goethe-Institut Genua e dal Comune di Genova, e si svolgerà da giovedì 8 a sabato 10 novembre.

Una delle particolarità del festival è che non si svolge in sale concerti ma in spazi storici, mercati e altri luoghi meno convenzionali e ha l’obbiettivo di valorizzare un quartiere come quello di Prè.

Concerti, dj.set, una postazione radio all’interno del mercato dei pescatori della darsena vecchia, ma anche laboratori ed esperienze particolari come la performance sciamanica di Phurpa, un gruppo di artisti russi che sarà ospitato alle 20e30 del giovedì nella chiesa di San Giovanni di Prè. Tra gli altri artisti attesi, An-i Atom™, rRoxymore, Legowelt e Pasiphae, alcuni dei nomi chiave della musica elettronica mondiale. “Il festival mette in relazione l’offerta culturale con il nostro patrimonio artistico” spiega l’assessore alle Politiche culturali Barbara Grosso.

“Oltre agli eventi anche un’installazione – dice Alessandro Mazzone, di Forevergreen.fm – che vedrà collaborare i residenti di piazza dei Truogoli di Santa Brigida e un workshop di progettazione partecipata, che coinvolgerà associazioni culturali, istituzioni, cittadini e commercianti, per individuare azioni di rilancio del quartiere di Prè”.

Il programma.

Il festival si apre giovedì 8 novembre alle ore 20.30 alla Chiesa Inferiore di San Giovanni di Prè con la performance live degli artisti russi Phurpa (posti limitati): voci e strumenti arcaici tibetani porteranno il pubblico a fruire di una vera e propria esperienza di rito sciamanico. Gli spettatori verranno iniziati alla performance con una degustazione esotica di liquori infusi in tisane, accompagnata da un’accurata selezione di cioccolato. Dalle 18 di venerdì 9 novembre al Mercato ittico dei pescatori della Darsena, aperitivo con frittura di pesce a cura del consorzio dei pescatori locali mentre in consolle si alternano il genovese Giorgio Gazzo, Cashu del collettivo femminista brasiliano Mamba Negra e Pasiphae, astro nascente della scena elettronica olandese. Alle 23, al Museoteatro della Commenda, va in scena la prima delle due serate dance oriented, con il live techno “Ground Loop”, dell’iconico artista tedesco Atom™. Aprono la serata il cofondatore di Rete Neurale Milano Est Marco Segato e Useless Idea, artista e producer genovese Ebm/acid. Chiude il producer tedesco-americano An-i. Inoltre, sempre venerdì, dalle 11 alle 18 tra i banchi del mercato dei Pescatori della Darsena è in programma una diretta radio e video streaming di Radio Raheem, con dj-set di artisti locali e ospiti del festival, accompagnati da interviste e voci del territorio.

Sabato 10 novembre comincia con il “Repessin”, storico mercato solidale del quartiere, a cura dell’associazione culturale Matrioske. Alle 14 prende il via il workshop di progettazione partecipata al primo piano del Museoteatro della Commenda (iscrizioni online), mentre alle 18 si prosegue con due live di world music in piazza dei Truogoli di Santa Brigida: apre la serata l’armonia del sitar di Alain Panteleimonoff, accompagnato dal tablista Federico Sanesi e dai piatti tipici dei commercianti in piazza, segue l’esibizione live degli African Griot, artisti provenienti dal Senegal. Per l’occasione, in piazza sarà allestita un’installazione partecipata, che ricorderà l’atmosfera di un tempo: quando le persone, residenti alle estremità della piazza, condividevano i fili da stendere e, di conseguenza, i panni. Per ricreare questo spirito di solidarietà, una serie di stoffe riportanti alcune parole, scelte dai residenti stessi nelle settimane precedenti, unirà i Truogoli durante tutta la durata del festival. Alle 23, al Museoteatro della Commenda tocca al gran finale di Electropark, con il dj set di una delle figure chiave dell’elettronica mondiale, Legowelt. Completano la serata l’house con tinte jazz di scuola francese di rRoxymore e il dj sanremese James Falco.

Electropark è organizzato e promosso dall’associazione culturale Forevergreen.fm, impegnata nella valorizzazione della cultura musicale elettronica con Electropark a Genova e, dal 2016, con lo sviluppo della rassegna gemella milanese Electropark Exchanges.

Biglietti, abbonamenti e biglietti a pacchetto (con sconti su prenotazioni di camere e su tour del Centro Storico) sono disponibili sul sito www.electropark.it