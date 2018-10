Effetto bypass e via 30 giugno, a Genova un lunedì mattina di traffico (quasi) regolare

Genova. “Sono le 7e52, sono arrivata in ufficio e sono commossa”. “Stamani strade senza coda, incredibile!”, “Viva 30 Giugno!”. Sono solo alcuni dei post che questa mattina si possono leggere sui social networl, Facebook, Twitter, Instagram, dei genovesi. Non dovrebbe essere una notizia ma lo è: in questo lunedì mattina il traffico a Genova è quasi regolare.

Merito della riapertura, finalmente, di via 30 giugno, la strada che corre lungo il Polcevera sulla sponda destra e collega la Valpolcevera a Cornigliano e quindi al centro e/o al ponente? Probabilmente sì, sta di fatto che sia a Borzoli, sia in autostrada – e di conseguenza a Bolzaneto – stamani il traffico era consistente ma scorrevole.

Inoltre il bypass per i mezzi pesanti per via della Superba all’uscita del casello di Aeroporto potrebbe aver davvero alleggerito in modo consistente il traffico urbano del quadrilatero Siffredi, Albareto, Hermada. Qui, di certo, vanno apportati ancora alcuni aggiustamenti, specialmente sul fronte della segnaletica che indica ancora vecchie direzioni e svincoli, ma migliaia di tir diretti al porto sono stati “tolti” dalle strade cittadine.

Non resta che incrociare le dita, e sperare che tutto fili per il meglio. I prossimi obbiettivi per l’amministrazione sono la riapertura di corso Perrone e via Perlasca, sempre in Valpolcevera, e l’ultimazione dei lavori sul Lotto 10, previsti entro la fine di novembre.