Edifici pubblici, bando Por Fesr per l’ottimizzazione dei consumi energetici

Genova. La giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, ha approvato il bando per le Province, la città metropolitana di Genova e i Comuni con popolazione superiore a 2 mila abitanti, attuativo dell’azione 4.1.1 del Por Fesr Liguria 2014-2020.

“Il bando – spiega l’assessore Benveduti – ha una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro ed è rivolto alla riduzione dei consumi di energia primaria e delle emissioni inquinanti negli edifici e nelle strutture pubbliche”. Il bando rientra nell’asse prioritario 4 “Energia” del Por Fesr Liguria 2014-2020, nell’ambito dell’azione 4.1.1 “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici”.

Gli interventi dovranno riguardare l’intero immobile ed essere almeno di ristrutturazione importante di primo livello. “Le operazioni dovranno interessare più del 50% della superficie disperdente esterna – sottolinea Benveduti – e, per essere ammissibili, dovranno produrre un risparmio energetico tale da consentire almeno il miglioramento di due classi energetiche su ciascun edificio oggetto dell’intervento”.

Ciascun soggetto richiedente potrà presentare una sola domanda di finanziamento. Nella domanda potranno essere contemplati più interventi, ciascuno dei quali deve prevedere un investimento di almeno 500 mila euro. “L’agevolazione – continua l’assessore – consiste in un contributo a fondo perduto nella misura massima del 70% della spesa ammessa”.

Esclusi dal bando i Comuni di Genova, Imperia, La Spezia, Savona e Sanremo, in quanto individuati quali Autorità Urbane responsabili delle strategie di sviluppo urbano da attuarsi nell’ambito dell’asse 6 “Città” del Programma Operativo Regionale Fesr 2014-2020. Le domande di ammissione dovranno essere redatte esclusivamente on line, dal 21 al 31 gennaio 2019, accedendo al sistema “Bandi on line” dal sito internet www.filse.it.