Genova. Una serie di iniziative tra enogastronomia e solidarietà quelle che Eataly Genova insieme a imprenditori liguri e non, ha organizzato per chi ha avuto danni dal terribile crollo del 14 agosto scorso, rivolgendosi in modo particolare alle piccole o medie realtà commerciali: i negozi, le botteghe, i bar o i ristoranti delle aree direttamente e indirettamente colpite.

L’aiuto di Eataly andrà quindi ad una categoria a cui l’azienda fondata da Oscar Farinetti si sente affine per intenti commerciali o di servizio, in accordo e collaborazione con il Comune di Genova. Al termine delle iniziative che coinvolgeranno tutti i visitatori del punto vendita di Genova, Eataly aggiungerà una somma identica al ricavato raccolto, al netto delle spese vive, raddoppiandone così il totale, per poi devolvere il tutto alle realtà commerciali maggiormente colpite dal terribile crollo attraverso la collaborazione con l’assessorato al Turismo, Commercio e Artigianato presieduto dalla dottoressa Paola Bordilli.

Foto 2 di 2



Le iniziative partono il 6 e 7 ottobre con il “week end del Dolce” per poi passare al 13 e 14 ottobre con “Funghi e Castagne”, al 20 e 21 ottobre con la “Sagra delle Sagre” e per finire con la “Settimana della Pizza” dal 24 al 28 ottobre. Altri grandi eventi sono in programma per il mese di novembre quando, con il coinvolgimento dei più popolari atleti della città della Lanterna, Eataly Genova diventerà espressione unica di unione e solidarietà. Mente e cuore delle iniziative, Marco Visciola, amato chef del ristorante Il Marin e Valerio Villò, Store Manager di Eataly Genova.

Ma la solidarietà non si ferma dentro Eataly Genova. Domenica 14 ottobre, grazie alla collaborazione con Porto Antico di Genova e Costa Edutainment, Piazza delle Feste del Porto Antico ospiterà un pranzo offerto da Eataly a tutti gli sfollati che riceveranno un sms del Comune e che dopo pranzo potranno entrare liberamente ai musei dell’area.

Porto Antico partecipa all’evento mettendo a disposizione la location di Piazza delle Feste e offrendo accesso libero e gratuito a La città dei bambini e dei ragazzi e al Genoa Port Center nella stessa giornata di domenica 14 ottobre agli aventi diritto che si prenoteranno. Costa Edutainment ospiterà gratuitamente le famiglie degli sfollati partecipanti in tutte le strutture del mondo AcquarioVillage: dall’Acquario di Genova alla Biosfera dall’ascensore panoramico Bigo al Galata Museo del Mare con il sommergibile Nazario Sauro. Anche il Genoa Museum and Store, dedicato alla storia del Genoa, sarà visitabile gratuitamente. Alla giornata del 14 ottobre sono attese più di 200 persone.

«L’unione fa la forza, anzi la moltiplica – commenta Paola Bordilli, Assessore al Commercio e Turismo del Comune di Genova – Oggi viene presentata una serie di eventi benefici di prestigio il cui ricavato andrà a destinarsi a supporto della rete commerciale delle aree più colpite. Un esempio di attività concreta che si può svolgere sul e per il territorio. Per la Città è l’ennesimo segno dopo la tragedia: pubblico e privato che si incontrano, dialogano e si confrontano sui progetti da sviluppare per aiutare Genova a rialzarsi. Questo conferma che l’unione, come detto in precedenza, fa davvero e sempre la forza».



Ecco le aziende che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa: Genoa CFC, Azienda Agricola Dalpian, Gelateria 100% Naturale, Gelateria Gelatina, Gelateria Cavassa, Gelateria Lait, Pasticceria Cavo, Le Sicilianedde siciliane, Pasticceria Ferrante, Caffè Pasticceria Canepa 1862, l’Unpli (Unione delle Proloco Provinciali Liguri), Ittiturismo Fish Club, La Pergola dei Paggi, Manuelina, Comitato Val Varenna, Il Genovese, Pastificio Dasso, Pizzeria Lipen, Pizzeria Da Zero, Pizzeria Lo Scalo, Pizzeria Fra Diavolo, Pizzeria O’ Fiore Mio.