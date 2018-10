E un emendamento Fdi al decreto urgenze porta a Genova una sede della nuova agenzia per la sicurezza delle infrastrutture

Genova. Avrà una sede a Genova Ansfisa, l’agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali. L’istituto, già ipotizzato dal governo ma previsto dal decreto urgenze in corso di discussione alla Camera, e che sembra oggi più fondamentale proprio alla luce del crollo di ponte Morandi, sarà situato nella stessa città della tragedia grazie a un emendamento presentato da Fratelli D’Italia.

“E’ stata una proposta di Fratelli d’Italia fin dall’inizio – scrive Giorgia Meloni, presidente di Fdi, su Facebook – dal forte valore simbolico e che avrà importanti ricadute operative e occupazionali. Siamo lieti che dopo molte insistenze il governo l’abbia accolta e che l’abbiano sottoscritta altri gruppi. E’ stato un impegno per Genova che Fratelli d’Italia ha mantenuto”.

“Ci siamo battuti con forza – dice il consigliere delegato di Fdi Sergio Gambino – anche litigando con il governo per portare a casa questo risultato”. “Motivo d’orgoglio – dicono l’assessore regionale ai trasporti Gianni Berrino e il capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Liguria Matteo Rosso – grazie all’emendamento a prima firma Foti-Fidanza Genova avrà una sede dell’agenzia, che rappresenta sia un’opportunità di nuovi posti di lavoro per la nostra regione sia un faro importante sulla sicurezza delle infrastrutture di un territorio fragile come quello ligure che sicuramente necessita di grande attenzione e investimenti a livello nazionale”.