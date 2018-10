E Bucci citò Bersani: “Non siamo mica qui per asciugare gli scogli!”

Genova. Succede anche questo nella girandola di incontri politici che, per forza di cose, avvengono nella città colpita dal disastro di ponte Morandi. Che un sindaco di centrodestra come Marco Bucci finisca per fare propria, e utilizzare alla bisogna, una frase che aveva ormai il copyright di un politico di segno opposto: Pierluigi Bersani.

“Non siamo mica qui per asciugare gli scogli!” ha detto Bucci, citando Bersani (ma in parte anche il comico Maurizio Crozza, che di Bersani ha fatto tante imitazioni”. Uno scherzo, sì, ma anche una promessa, un “mood” che diventerà quello obbligato, da oggi e fino a quando Genova non avrà un nuovo ponte.

Entrambi “sanguigni”, Bersani e Bucci, si sono parlati nel pomeriggio all’interno del palazzo della Regione Liguria. C’erano anche il presidente della Regione Toti e altri politici di Leu, il parlamentare Luca Pastorino e il consigliere regionale Gianni Pastorino.