Due incidenti e un mezzo in avaria nel giro di pochi metri, e la soprelevata va in tilt

Genova. Una sfortunata concatenazione di eventi hanno compromesso la viabilità sulla sopraelevata di Genova, nel primo pomeriggio di oggi.

Attorno all’ora di pranzo, all’altezza del Matitone, sulla binata a monte – direzione ponente – c’è stato un tamponamento tra tre autovetture. Qualche minuto dopo, qualche metro prima, un altro incidente ha visto coinvolte auto e una moto, con un ferito – il centauro – portato in ospedale. All’altezza della stazione marittima, infine, quasi contemporaneamente, un’auto in avaria ha “assestato il colpo di grazia” al traffico, giù in difficoltà.

Sul posto sono intervenute, oltre ai soccorsi, diverse squadre della polizia municipale che, lentamente, hanno riportato la situazione alla normalità.