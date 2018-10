Droga, arrestato spacciatore in centro storico. Ventenni pizzicato con il “fumo” a Sestri

Genova. Ieri pomeriggio, a seguito delle numerose segnalazioni di smercio e di consumo in luogo pubblico di sostanze stupefacenti pervenute da residenti e commercianti, la squadra investigativa del Commissariato Centro ha effettuato un servizio dedicato in zona Raibetta-Turati.

Durante gli appostamenti è stato notato un uomo seduto su un gradino che veniva avvicinato da altri individui ai quali consegnava piccoli involucri in cambio di denaro. Il pusher, un 46enne marocchino, irregolare in Italia e pluripregiudicato, è stato fermato e trovato con 8 pezzi di hashish pronti alla vendita. Altro stupefacente è stato sequestrato ad alcuni acquirenti, anche sanzionati amministrativamente per detenzione di stupefacente per uso personale.

In tarda serata, a Sestri, una volante della polizia ha fermato una vettura con alcuni giovani a bordo. Uno di loro, un ventenne genovese pregiudicato, aveva con sé due pezzi di hashish, era molto nervoso e non voleva fornire né documenti né luogo di residenza. Insospettiti, gli agenti hanno proceduto ad una perquisizione domiciliare durante la quale hanno sequestrato 32 grammi di hashish, un bilancino ed il telefono del ragazzo per ulteriori accertamenti.