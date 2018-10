Dopo litigio, blocca la strada con la macchina. Ma era ai domiciliari. Arrestato da carabinieri

Genova. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Genova hanno proceduto all’arresto di un 69enne originario di Napoli.

L’uomo,residente a Genova, con precedenti di polizia, era già sottoposto alla misura dell’affidamento ai servizi sociali con l’obbligo di permanenza nella propria abitazione dalle ore 23 alle ore 6 per violazioni in materia di stupefacenti.

Ma nonostante ciò, in tarda serata, bloccava con la propria autovettura la circolazione di altri automobilisti e opponeva viva resistenza ai militari intervenuti per sedare una lite tra l’uomo e un altro soggetto al quale veniva impedito il transito sulla strada pubblica. Arrestato e sottoposto ai domiciliari presso la propria residenza in attesa di giudizio direttissimo