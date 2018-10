Dl Genova, Rixi: “A Genova una delle sedi dell’agenzia per la sicurezza delle infrastrutture”

Genova. “Genova sarà una delle sedi della nuova Agenzia nazionale per il monitoraggio e la sicurezza delle infrastrutture voluta dal Governo”. Lo annuncia il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi oggi pomeriggio via FB.

“Sono soddisfatto per questa scelta prevista in un emendamento approvato in commissione – ha detto -. Un passo importante per cambiare rotta in Italia e passare dalla logica delle emergenze a quella della prevenzione”.