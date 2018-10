Genova. Per la nostra rubrica quotidiana #portamiacasa, in cui cerchiamo di favorire le adozioni di quattro zampe abbandonati, torniamo al canile di Monte Contessa. E conosciamo tre irresistibili cercafamiglia.

Ciao a tutti! Mi chiamo Gino, ho 9 anni e ho passato tanti anni in famiglia, poi un giorno il mio padrone mi ha portato al canile e mi ha lasciato lì. Io aspetto da anni con fiducia una nuova casa, vado d’accordo con tutti gli umani, anche bambini, e con tutti i cani. Ho perso un po’ la fiducia nelle persone e quindi prima di lanciarmi a fare le feste aspetto un po’ in disparte ma quando prendo confidenza sono un gran coccolone! E poi, diciamocelo, guardate che sorriso che ho! Vi aspetto, eh.

Dembe: simpatico, casinista e figlio dei fiori, cerca persone un po’ vagabonde che vogliano coinvolgerlo nella loro vita. Garantisce unicità e allegria, spensieratezza e una manciata di euforia giornaliera! I suoi compagni di vita ideali sono spiriti liberi e non proprio alla prima esperienza coi cani, persone che sappiano approcciarlo nella maniera giusta e che vedano in lui una fonte di spunti per scoprire il mondo insieme. Dembe ama correre e giocare con la pallina e non vede l’ora di farlo con la sua nuova famiglia.

Volete rifarvi gli occhi? Ecco Chicchi! E’ un mix pit di 12 anni, in canile da 11, buonissimo con le persone, ma anche con cani e gatti, al guinzaglio è bravissimo e in appartamento si trova a proprio agio. Molto affettuoso e coccolone con chi conosce, purtroppo data la lunga permanenza in canile ha sviluppato una certa diffidenza verso gli estranei, dai quali non ama essere toccato: necessita quindi di un periodo di conoscenza per imparare a fidarsi. Chicchi è davvero bellissimo, oltre che buono, e con un po’ di pazienza potrete conquistare la sua fiducia e diventare suoi compagni per il resto della sua vita. Venite a conoscerlo, Chicchi vi aspetta!

Per info:

Associazione UNA Onlus

Via Rollino 92N – 16154 Genova

adozioni@unaonlusgenova.it

Telefono: 010 650 0617