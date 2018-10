Genova. Per la nostra rubrica quotidiana #portamiacasa oggi torniamo a Monte Contessa, struttura sopra Sestri Ponente, per incontrare tre nuovi amici a quattro zampe. Ci raccontano la loro storia i volontari di Una Onlus.

Oggi vi presentiamo Dedè: un bel Pitbull giovane (nato nel 2014) ed esuberante. È un cane molto attivo ed ama il contatto fisico. Ha bisogno di un po’ di tempo per instaurare un rapporto tranquillo e sereno, per questo verrà affidato solo a persone che non siano alla prima esperienza con la sua razza e non in presenza di bambini o altri cani. Con la giusta guida e la costanza nel rapportarsi con lui, Dedè saprà essere un cane perfetto. Che aspettate a venire a conoscerlo?

Foto 3 di 3





Ettore: La sua storia non è delle migliori. Bel mix pastore di quattro anni, ha passato la prima parte della sua vita relegato in un giardino senza poter conoscere nulla. Questo ha pesato sul suo comportamento e la sua famiglia ha deciso di portarlo in canile. Invece Ettore è molto affettuoso con le persone, è capace di stare in mezzo alla gente ed è tranquillo in macchina. Non gli piacciono i gatti e non va molto d’accordo con i suoi simili… Insomma un figlio unico! Ama giocare e passeggiare ed è molto collaborativo. Per lui cerchiamo una famiglia (ma senza bambini…. Ettore ne ha paura) che sappia restituirgli il tempo perduto. Verrà affidato dopo un percorso di conoscenza. Correte qui in canile a conoscerlo… Potrebbe essere lui il fedele compagno che aspettate da tanto.

Nerina. Splendida gattona con due occhioni che sembrano stelle color smeraldo. Ha circa 10 anni, è FIV-FELV negativa, è sterilizzata ed abituata a vivere in casa. Purtroppo la sua mamma umana non può più occuparsi di lei,e questa meravigliosa creatura si trova a vivere in canile, situazione che la intimorisce molto. Per questo motivo cerchiamo per lei una nuova famiglia che abbia pazienza e gli dia una nuova vita fatta di amore e comprensione. Chi vuole arricchirsi e specchiarsi per sempre in questi meravigliosi occhi??

Per info: Associazione UNA Onlus

Via Rollino 92N – 16154 Genova

adozioni@unaonlusgenova.it

Telefono: 010 650 0617