Decreto Genova, Toti: “Stiamo lavorando bene, ma ci potevamo risparmiare certi mal di pancia”

Genova. Una parziale soddisfazione, che poteva essere sicuramente maggiore, ma che registra “la giusta direzione”.

Questo il commento di Giovanni Toti a quando sta uscendo in queste ore dagli emendamenti presentati in commissione alla Camera dei Deputati per la conversione in legge del decreto Genova.

“Stiamo facendo un buon lavoro – ha sottolineato il governatore – se si fosse fatto priama avremmo risparmiato a tutti mal di pancia e malumore. Stiamo cercando di costruire un decreto che nei limite di spesa della cosa pubblica, possa dare una mano alla città”.

Il presidente di Regione Liguria, però, non è giubilante: “Restano le perplessità personali per il fatto di aver escluso autostrade dal risarcire la città, in fretta, costruendo un nuovo ponte – concluso – ma credo che per quanto riguarda gli sfollati e il sistema di imprese, alla camera si sta lavorando nella giusta direzione”