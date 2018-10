Decreto Genova, ripartita discussione in commissione. Approvate esenzioni bollette per sfollati. Lavori ad oltranza

Genova. E’ ripreso questo pomeriggio l’iter legislativo del decreto Genova, al momento in esame alla commissione Ambiente e Trasporti della Camera dei deputati.

I lavori sono ripresi questo pomeriggio alle 16, e secondo il relatore del testo, il pentastellato Gianluca Rospi, si andrà avanti ad oltranza, per permettere al testo di approdare al voto della camera giovedì, come previsto.

Sono infatti oltre 600 gli emendamenti al testo presentati in queste ore, emendamenti che potrebbero arricchire o cambiare il decreto come presentato in queste settimane.

La prima novità è il via libera all’esenzione per gli sfollati dal pagamento della utenze di luce, gas, acqua e telefonia. Chi è stato danneggiato dal crollo del ponte, infatti, potranno non pagare le bollette per il periodo compreso dalla data in cui è stata dichiarata inagibile la propria abitazione, fino a eventuale rientro a casa.