Decreto Genova, oggi il testo al voto della Camera. Parte l’iter di conversione in legge

Genova. Inizia oggi, alle 9,30, la seduta plenaria della Camera dei Deputati che ha come primo punto dell’ordine del giorno la conversione in legge del decreto Genova.

Arriva quindi, e finalmente, al voto il testo come modificato in questi giorni in commissione. Questa ha seguito le modalità cosiddette “in sede referente”: durante la discussione in aula, quindi, dopo la presentazione e discussione degli emendamenti, si voterà per ogni singolo articolo della legge, per poi concludere con il voto generale su tutto il testo.

Un iter che sarà arricchito, come dicevamo, dagli emendamenti, che per il decreto Genova oggi saranno circa 600. Dopo il voto della Camera, il testo sarà portato in Senato: se fosse approvato dalla seconda camera senza modifiche, la legge andrebbe subito al quirinale per la firma del presidente della Repubblica, altrimenti sarebbe necessaria una seconda lettura.