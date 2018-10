Decreto Genova, il presidente del consiglio Conte: “A ore nominerò il commissario per la ricostruzione”. Sarà Gemme?

Genova. Visto che non c’è ancora alcunché di certo, ieri sera, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti si è augurato che non ci siano sorprese (non gradite) per quanto riguarda il nome del commissario straordinario per la ricostruzione dopo il crollo di ponte Morandi. Claudio Gemme, manager Fincantieri pronto alle dimissioni, nato e cresciuto in via Porro, è la figura che le istituzioni liguri vogliono nero su bianco.

Se sarà lui o no lo si capirà a breve. Il presidente del consiglio Giuseppe Conte, all’interno di un lungo post su Facebook, ha scritto che “a breve formalizzerà la nomina del commissario”.

Il fatto che le tempistiche siano strette, teoricamente, lascia ben sperare Toti, Bucci e non solo.

Il post è una più ampia riflessione sui primi mesi del “governo del cambiamento” e spazia dal caso Genova, al disastro di Bologna alle manovre economiche.