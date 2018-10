Decreto Genova, Bucci: “Servono deroghe per portare la metro a Rivarolo e per il Terzo Valico”

Genova. “Il decreto del governo ha recepito alcune richieste che avevamo fatto, che portiamo a casa, ma non tutto. Per questo lavoreremo per farle inserire nel testo durante la conversione in legge in parlamento”. Tetti più alti, maggiori fondi messi a disposizione e l’allargamento dei poteri di deroga del commissario anche per Terzo Valico, metropolitana e fascia di rispetto di Pra’.

Questo il commento del sindaco Marco Bucci al dispositivo d’urgenza emanato nei giorni scorsi da Roma, commento riportato ufficialmente in Sala Rossa, durante il Consiglio comunale. Una mezza promozione, o viceversa una mezza bocciatura, da parte del primo cittadino, che ha riportato in aula tutto quello che non è stato recepito e quindi che verrà richiesto nelle prossime settimane.

Le scelte contestate sono essenzialmente legate ai tetti dei vari fondi messi in campo per far fronte all’emergenza per le aziende che risultano troppo “bassi”. La richiesta sarà quella di eliminare la soglia del 25% di mancati ricavi per accedere al risarcimento, allargando a tutti i comuni della Valpolcevera, la zona franca urbana. Per quanto riguarda le aziende della zona rossa, invece, i soldi sono troppo pochi, 5 milioni per il 2018, mentre la richiesta è quella aggiungere altri 45 per tutto il 2019.

Inoltre nel testo del decreto, per quanto riguarda le nuove assunzioni, non è stata inserita la possibilità di assumere autisti per Amt e Atp, cosa che sarà richiesta in deroga alla legge Madia.

E poi inserire riferimenti precisi al Pris, cioè il Programma regionale di intervento strategico, che si occuperà di gestire l’allocamento delle risorse. Come non è stata inserita la deroga completa della norma sugli appalti, che ad oggi potrebbe ancora dover sottostare alle procedure di evidenza pubblica, con “aggravio dei tempi”.

Ma è sulle richieste che allargano il campo di intervento del commissario che il Comune di Genova vuole far pesare maggiormente le proprie richieste. Tra queste la possibilità di muoversi in deroga alle normative sugli appalti per i cantieri del Terzo Valico, dove si verificasse la necessità di procedere con nuovi appalti, soprattutto nel caso in cui aziende finissero in amministrazione controllata.

Inoltre il sindaco ha confermato di volere chiedere la sdemanializzazione della fascia di rispetto di Pra’, per farla entrare nelle piene disponibilità della amministrazione civica.

Tra le richieste che saranno avanzate al governo per rafforzare il decreto urgenze che comprende anche la ricostruzione a Genova dopo il crollo di ponte Morandi anche tutta una serie di misure per velocizzare l’ampliamento della rete della metropolitana. “Chiederemo che vengano inseriti 5 milioni per realizzare il Pums e quindi la progettazione della metropolitana di superficie, e una deroga al codice degli appalti per l’estensione della metropolitana già esistente con laa prosecuzione tra Brin e piazza Pallavicini a Rivarolo, in Valpolcevera. Lo ha spiegato il sindaco Marco Bucci nel corso della relazione iniziale nella seduta odierna del consiglio comunale. “La metropolitana era stata costruita da Ansaldo, all’epoca, abbiamo chiesto all’Anac di poter avviare la prosecuzione senza gara, ma ci ha detto di no – ha spiegato Bucci – per questo chiediamo di includere la deroga nel decreto Genova”. Questo significa che, se venisse accettata la richiesta del Comune, “potremmo partire con i lavori nel giro di due mesi”, ha concluso Bucci.