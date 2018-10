Davide Costa migliora il record ligure di lancio del martello allievi

Genova. Domenica a Cremona il cussino Davide Costa ha sensibilmente migliorato il suo record ligure di lancio del martello allievi, portandolo a 65.89 metri.

Un grande finale di stagione per il giovane biancorosso allenato dal coach Valter Superina, a coronamento di una stagione in cui ha conquistato il titolo di campione italiano allievi e che lo ha sempre visto in costante miglioramento.